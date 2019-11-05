الثني يبحث استعدادات “الكهرباء” لفصل الشتاء

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يوم الإثنين اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

وتطرق الثني خلال الاجتماع لضرورة وضع حلول لجميع المشاكل التي تواجه عمل الهيئة ومدى استعدادها لفصل الشتاء ما يضمن اسقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وكانت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسلمها شحنة مواد كهربائية مكونة من كوابل ضغط عالٍ بمختلف الأنواع والأحجام.

ونوّهت الهيئة حينها بأن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة وذلك لتغطية كامل احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء.

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