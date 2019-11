مالية «الوفاق» تشرع في تشكيل لجنة فنية لإعادة رسم هيكلية الميزانية العامة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، عن شروعها في تشكيل لجنة فنية لإعادة رسم هيكلية الميزانية العامة للعام 2020، بما يتوافق مع ما تم تناوله وطرحه في اجتماع مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وذلك في إطار تحقيق أفضل الخدمات وكفاءة الإنفاق.

ودعت الوزارة، في إعلان لها الثلاثاء، الوحدات الإدارية المُمولة كليا أو جزئيا من الميزانية العامة موافاة اللجنة بنسخة إلكترونية من قانون أو قرار الإنشاء للجهة وتعديلاته.

وأمهلت وزارة المالية الجهات او الوحدات الادارية عشرة أيام، كموعد لتقديم المطلوب من تاريخ هذا الاعلان وفي حال تخلفها عن ذلك في الأجل المحدد ، سيتم حجب المخصصات المالية لها.

