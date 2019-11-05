الجمهورية يوقع مذكرة لتطوير الخدمات الإسلامية مع “المجلس العام للبنوك”

وقّع مصرف الجمهورية، الثلاثاء، في البحرين، مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لتأهيل الكوادر البشرية بالمصرف في مجال العمل بالخدمات المالية الإسلامية.

وأوضح مكتب الإعلام بالمصرف، أن التوقيع جاء على هامش مشاركة المصرف في مؤتمر “أيوفي ـ البنك الدولي الـ 14” الذي يهدف لدعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

يشار إلى أن المجلس العام للبنوك الإسلامية يضم في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف.

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