شركة الخليج العربي للنفط تعتمد ميزانية استثنائية لرفع قدراتها الإنتاجية

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان اعتماد الميزانية الاستثنائية لرفع القدرة الإنتاجية، مما يتطلب من الإدارات تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة برفع القدرة الإنتاجية بأسرع وقد ومتابعتها.

واجتمع بن شتوان بمكتبه اليوم الثلاثاء مع مديري إدارات هندسة المكامن وهندسة الإنتاج وهندسة الحفر والعمليات والصيانة والشؤون الفنية والمصافي والهندسة والإنشاءات والشؤون المالية والإمداد والتخطيط.

وجرى خلال الاجتماع عرض الميزانية الاستثنائية المعتمدة للشركة، والشروع في تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية والترتيبات اللازمة لذلك وسبل تنفيذها بالإدارات المعنية، وطرق ووسائل متابعتها.

وشدد رئيس لجنة الإدارة على ضرورة مباشرة الإدارات للأعمال المرتبطة ببرامج الميزانية الاستثنائية، إلى جانب أعمال الميزانية العادية للشركة، وتحقيق المستهدفات منها لزيادة الإنتاج بالشركة حسب ما هو مخطط له، إضافة إلى اتخاذ جميع الترتيبات المطلوبة لتنفيذ ومتابعة الميزانية الاستثنائية دون أي تأخير.

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