شكشك وبومطاري يبحثان آليات إصدار الميزانية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الثلاثاء، اجتماعا مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وعدد من المسؤولين بالوزارة وديوان المحاسبة، تم خلاله مناقشة سير العمل بالوزارة، وآليات إصدار الميزانية العامة للعام 2020.

ووفق بيان للديوان، فقد بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة من الوزارة حيال ملاحظات الديوان حول إقفال الحساب الختامي للدولة للعام 2008.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة بمتابعة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابته بالمهام المسندة إليها والوقوف على الصعوبات التي تعيق سير العمل بها لمحاولة حلحلتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تفعيل وتحسين أدائها.

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