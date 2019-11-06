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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.045 و4.05 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.04 دينار

اليورو 4.45 دينار

الجنية الإسترليني 5.16 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.43 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.69 دينار

الدينار الأردني 5.70 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.035 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ144 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.60 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.14 الجمهورية – و4.15التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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