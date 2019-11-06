الضمان الاجتماعي يختتم اجتماعات مناقشة ميزانية 2020

اختتم صندوق الضمان الاجتماعي آخر اجتماعاته لمناقشة الميزانية التقديرية للعام 2020 عن طريق اللجنة المركزية لمشروع إعداد الميزانية برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية خالد أسرير.

ووفقا لما أعلن عنه الصندوق فإن اللجنة ناقشت، الثلاثاء، الميزانية التقديرية لفرعي مصراتة وفزان وسبق ذلك مناقشة ميزانية فرعي طرابلس والواحات.

وشملت دراسة الميزانية فروع أخرى طيلة الأيام الماضية من بينها فروع مدن بنغازي والزاوية والجبل الغربي وفروع المنطقة الوسطى سهل الجفارة وسوف الجين والبطنان وغيرها.

وكانت اجتماعات اللجنة قد انطلقت في الـ26 من أكتوبر الماضي واستضافتها القاعة الرئيسية بإدارة المشروعات بمنطقة البركة ببنغازي.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيهم نحو 13700 موظف وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400 ألف أسرة ويقوم بإدارة نحو 392372 معاشا.

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