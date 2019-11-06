الأمين يبحث تنظيم “عمال” نيجيريا في ليبيا

بحث وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين أوجه التعاون مع جمهورية نيجيريا خلال اجتماع موسع عقده أمس الثلاثاء مع القائم بالأعمال النيجرية في ليبيا.

وتطرق الأمين خلال الاجتماع الذي حضره مستشار الوزارة حسن الكاسح إلى ضرورة ربط منظومة العمل بين البلدين وإيجاد إطار ينظم العمالة النيجيرية في ليبيا في محاولة من الوزارة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وعبّر من جانبه القائم بالأعمال النيجيري عن استعداد بلاده لتوقيع مذكرة تفاهم وفقا للشروط الليبية المنظمة للعمالة الأجنبية وما يضمن حقوق عمالة بلاده في السوق الليبية وفق ما تراه الوزارة واحتياجاتها للأيدي العاملة والتخصصات المطلوبة.

وكانت وزارة العمل قد وقعت خلال سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع سفير الفلبين لدى ليبيا الميرغ كاتو نصت على ربط منظومة وزارتي العمل في البلدين لضمان تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية.

كما شملت الاتفاقية تشكيل لجنة لمتابعة العمالة الفلبينية في ليبيا تشمل وزارتي العمل والصحة بالإضافة للمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الخارجية لمتابعة عمل العمالة الفلبينية في ليبيا.

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