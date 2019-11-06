“الخليج العربي” تبحث إمكانية استكمال جملة من المشاريع

خطوات متتالية تقوم بها إدارة شركة الخليج العربي للرفع من قدرتها الإنتاجية وتحسين البنية التحتية عبر التواصل مع شركات أجنبية ومحلية بمتابعة دائمة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان آخر الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن شتوان في هذا الصدد مع المدير الإقليمي لمبيعات النفط والغاز يوسف تابوز بمنطقة شمال أفريقيا، بحضور جاك لوبات مدير العملاء وجوان صولا مسؤول الشركة للخدمات في ليبيا.

وتطرق بن شتوان خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء إلى إمكانية عودة الفرق الفنية إلى مشاريعها من ضمنها استكمال مشروعات ضواغط الغاز بحقل النافورة كما خلص الاجتماع على إصرار الجانبين لعقد عدة اجتماعات لمتابعة المشروعات المشتركة.

وكان بن شتوان قد عقد اجتماعات موسعة الأيام الماضية مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي ناقشا خلالها إمكانية إعادة عدد من الآبار للإنتاج ودراسة أسباب الإغلاق ومعالجتها لتفادي أي مشاكل فنية مستقبلا.

وسبق ذلك بأيام اجتماع مجلس إدارة الخليج العربي مع المدير العام لشركة “اس بي جي” الألمانية فيليب شتاينر ونوقش في الاجتماع الذي حضره عضو لجنة الإدارة للهندسة وتقنية المعلومات عبد المطلب آدم إمكانية تقديم الشريك الأجنبي حلولا وإيجاد آليات لتطوير الأعمال في مشروع الغاز “جي 22 “.

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