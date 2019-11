أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة تكون ملتزمة بالحوكمة الرشيدة وخلق فرص عمل لجميع اللبنانيين.

حيث قال البنك في بيان، بعدما التقى المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم أن التشكيل السريع لحكومة تلبي توقعات جميع اللبنانيين هي الخطوة الأكثر إلحاحا في لبنان.

هذا ويأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالة موديز تصنيف لبنان السيادي إلى مستوى Caa2 تزامناً مع الاحتجاجات، ما يعزز احتمال إعادة جدولة الديون اللبنانية.

وأدت احتجاجات مستمرة منذ عدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، وإلى مزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة أصلاً.

The post ما هي الشروط التي وضعها البنك الدولي لمساعدة لبنان؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا