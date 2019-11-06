ديوان المحاسبة يُشدد على الالتزام بمراجعة العقود 

بعث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الأربعاء بكتاب إلى أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين و مسؤولي كافة المؤسسات والمصالح والأجهزة الممولة من الخزانة العامة.

وطالب شكشك في كتابه بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية بأن ينص صراحة في إخطار الترسية على كافة الإجراءات المتخذة من قبل المصادقة على العقود من قبل ديوان المحاسبة لا يعتد بها وتعد مخالفة للقانون.

واستند الديوان في كتابه على القوانين والمواد الواردة فيها من بينها المادة 19 للقانون رقم 24 لسنة 2019 التي تنص صراحة على (لا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل ديوان المحاسبة).

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