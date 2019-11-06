مباحثات ليبية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر، الأربعاء، خلال زيارة رسمية إلى مصر، عدة مباحثات مع مسؤولين مصريين ركزت على الملفات الاقتصادية التي تهم البلدين.

وقالت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة في بيان، إن المباحثات تناولت وضع خطة لتذليل كافة العقبات وتعزيز التعاون المشترك، حيث أكد الوزير عصر على ضرورة تعاون قطاع الأعمال والاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة في إعادة إعمار ليبيا.

يشار إلى أن الوفد الليبي ضم نائب رئيس اتحاد الغرف الليبية، ورئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة، ومدير عام معرض بنغازي الدولي، ومجموعة من رجال الأعمال الليبيين.

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