آغا: حكومة الوفاق استولت على كامل أموال صندوق الجهاد

أخبار ليبيا24

اتهم، رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي آغا، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق المعترف بيها دوليًا، بالاستيلاء على كامل الأموال الخاصة بصندوق الجهاد.

وفي تدوينة على فيسبوك، قال آغا: إن “حكومة الوفاق تستولي على كامل الأموال الخاصة بصندوق الجهاد. علمًا بأن ايرادات هذا الصندوق تأتي من خلال تحصيل ضريبة الجهاد المفروضة على الدخل”.

يذكر أن الحكومة الليبية كانت قد أصدرت في سبعينيات القرن الماضي القانون رقم (44) لسنة 1970 ميلادي بفرض ضريبة الجهاد، الإضافية على الأرباح والدخل.

وتحسب الضريبة وفقًا للمادة الثانية من القرار؛ أولًا من المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية بنسبة واحد بالمئة من إذا لم يتجاوز الدخل 50 جنيهًا (دينار) وبنسبة 2 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 50 جنيهًا (دينار) ولم يتجاوز الـ100 جنيه شهريًا (دينار) وبنسبة 3 بالمئة من كامل الدخل إذا زاد عن 100 جنيه (دينار) شهريًا.

وتحسب ثانيًا من كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة، وذلك بنسبة 2 بالمئة من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة وبنسبة 4 بالمئة من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيما زاد حد الإعفاء.

وفي المادة الثالثة من القرار؛ فإن تحصيل الضريبة يكون في المواعيد ووفقًا للإجراءات وتقيد لحساب صندوق الجهاد الذي تأسس في 10 يناير 1970 وتتولى وزارة الخزانة (المالية حاليًا) تحويل الحصيلة الشهرية إلى الصندوق.

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