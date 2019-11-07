اقتصاد

وزارة العمل بحكومة الوفاق تشارك في المنتدي العربي للمرأة العاملة في القاهرة .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني في ” المنتدي العربي للمرأة العاملة ” والذي يعقد حاليا بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية .

ويهدف المنتدى الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة العمل العربية تحت عنوان ” التمكين من منظور التنمية المستدامة ” الي تسليط الضوء علي أهمية تزايد نسبة النساء في سوق العمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائقة لزيادة مشاركتهن في برامج التنمية .

وترأس وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المستشارة ” نعيمة عاشور” عضو لجنة المرأة بالمنظمة العربية .

وألقت المستشارة ” نعيمة عاشور” كلمة أوضحت فيها دور المرأة الليبية في التنمية المستدامة وتطوير التشريعات الخاصة بعمل المرأة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك