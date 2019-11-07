وزارة العمل بحكومة الوفاق تشارك في المنتدي العربي للمرأة العاملة في القاهرة .

شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني في ” المنتدي العربي للمرأة العاملة ” والذي يعقد حاليا بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية .

ويهدف المنتدى الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة العمل العربية تحت عنوان ” التمكين من منظور التنمية المستدامة ” الي تسليط الضوء علي أهمية تزايد نسبة النساء في سوق العمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائقة لزيادة مشاركتهن في برامج التنمية .

وترأس وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المستشارة ” نعيمة عاشور” عضو لجنة المرأة بالمنظمة العربية .

وألقت المستشارة ” نعيمة عاشور” كلمة أوضحت فيها دور المرأة الليبية في التنمية المستدامة وتطوير التشريعات الخاصة بعمل المرأة.

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