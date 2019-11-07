اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتقارب تجاري صيني أمريكي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفعت الأحداث المتسارعة حول قرب إبرام الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي أسعار النفط للارتفاع من جديد.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صباح الخميس ارتفاعا قدره 33 سنتا أي مايعادل خمسة أعشار بالمئة أي ما يعادل 62 دولارا وسبعة سنتات للبرميل.

بينما ارتفعت عقود خام برنت ما مقداره 37 سنتا أي ما يعادل سبعة أعشار في المئة لترتفع إلى ستة وخمسين دولارا واثنين وسبعين سنتا للبرميل.

وعززت أسعار النفط صباح الاربعاء بيان وزارة التجارة الصينية حول اتفاق مبدئي بين بكين وواشنطن لإلغاء الرسوم وسط توقعات بإبرام اتفاق منتصف الشهر الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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