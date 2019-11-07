أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.025 دينار
|4.014 دينار
|اليورو
|4.40 دينار
|4.32 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.15 دينار
|5.07 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.42 دينار
|1.34 دينار
|الجنية المصري
|0.22 دينار
|0.212 دينار
|الدينار الاردني
|5.67 دينار
|5.59 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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