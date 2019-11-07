فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت “السوق القطاعي” في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس الموافق 7/11/2019:

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اقتصاد

اسعار الاسماك من سوق باب البحر في طرابلس اليوم الخميس

تم النشر منذ دقيقة واحدةفريق التحرير457 زيارة

فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت “السوق القطاعي” في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس الموافق 7/11/2019:

تريليا ممتاز 30 و35 دينار

تريليا اولي 25 دينار

تريليا ثانية 15 دينار

مرجان اولي 20 دينار

مرجان ثانية15 دينار

سردينة 10 دينار

كوالي 15 دينار

بوقه

لمبوكه 19 دينار

فروج35 دينار

دوت30 دينار

دندشي 35 دينار

شوله30 دينار

ارزام17 دينار

ميرنا 15 دينار

صاورو اصفر20 دينار

وراته تونسية 22 دينار

قاروص30 دينار

شلبا20 دينار

قراقوز 23 دينار

براكش 8 دينار

بوري خشين 20 دينار

بوري متوسط 15 دينار

مغزل 25 دينار

كحلة 18 دينار

مغرس 35 دينار

كلب بحر15 دينار

محراث23 دينار

بيش بساطه15 دينار

شكورفو خشين 20 دينار

قرنيط غطس25 دينار

قرنيط مسكي 15 دينار

كالامار درجة اولي 35 دينار

سيبيا 25 دينار

حلوفه 35 دينار

مداس 20 دينار

جمبري خشين 100 دينار

ملاحظة: الاسعار حسب العرض والطلب والأحوال الجوية.

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