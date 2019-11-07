المصرف المركزي يعلن إجمالي نفقات ليبيا خلال العام الجاري

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي إنفاق ليبيا منذ بداية العام وحتى 31 أكتوبر من العام الجاري.

وبين مصرف ليبيا المركزي طرابلس في نشرته الشهرية أن النفقات المقدرة على الباب الأول “المرتبات” بلغت 21.158 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 19.694 مليار دينار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 55% بفائض 1.464 مليار دينا.

وبحسب المصرف فإن الانفاق المقدر على الباب الثاني “التسييرية” بلغ 8.051 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 7.099 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الإنفاق الفعلي بلغت 20% بفائض 952 مليون وبين المصرف أن الانفاق المقدر على الباب الثالث “التنمية” بلغ 4.167 مليار فيما بلغت النفقات الفعلية 3.092 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي بلغت 9% بفائض 1.075 مليار.

وأوضح المصرف المركزي أن الانفاق المقدر على الباب الرابع “الدعم” بلغ 5.625 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 5.793 مليار وبذلك فإن النسبة إلى إجمالي الانفاق الفعلي 16% بعجز 168 مليون دينار .

وأشار المصرف إلى أن إجمالي النفقات المقدرة بلغ 39.001 مليار دينار فيما بلغت النفقات الفعلية 35.678 مليار دينار.

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