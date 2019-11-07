وزير اقتصاد المؤقتة يشارك في مؤتمر المشاركة بالمشاريع مع دولة الهند

بدعوة من الحكومة الهندية واتحاد الصناعات الهندي، وبحضور وزير التجارة والصناعة الهندي، شارك وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر أمس، في فعاليات افتتاح مؤتمر المشاركة بالمشاريع مع دولة الهند، والذي ينظمه اتحاد الصناعات الهندي.

وحسب الوزارة، فإن هذا المؤتمر يهدف إلى خلق حوار بناء، والعمل على تنمية العلاقات المشتركة بين الهند ودول شمال إفريقيا وشرق اسيا.

هذا وألقى عصر كلمة حث فيها على تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين، داعيا الهند إلى المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار ليبيا، عبر شركاتها ذات الخبرة والاختصاص في هذا المجال.

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