استئناف الحركة بمعبر راس جدير الحدودي

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إعادة فتح منفذ راس جدير الحدودي مع تونس، اليوم الخميس، بعد صدور التعليمات من قبل الوزير، فتحي باشاغا.

وطمأنت الوزارة المواطنين في بيان لها، أن حركة السير عبر المنفذ تسير بسلاسة وبصورة طبيعية، مُشيرة إلى أن استئناف الحركة جاء بعد الاتفاق مع السلطات التونسية.

يُشار إلى أن منفذ راس جدير قد أُغلق من الجانب الليبي في الـ23 من أكتوبر الماضي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، نتيجة سوء المعاملة والمماطلة في الإجراءات من قبل الجانب التونسي.

وأجرت لجنة أمنية مكلفة من قبل باشاغا زيارة تفقدية للمنفذ اليوم، تضمنت كلا من مدير إدارة المنافذ العميد سالم السائح ومدير مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة.

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