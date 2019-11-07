المركزي: 45 مليار دينار إيرادات الشهور الماضية

أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ الإيرادات 45 مليار دينار من مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر.

ووثق المصرف في بيانه اليوم، بلوغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 27 مليار دينار، مسجلة فائضا بملياري دينار عن القيمة المقدرة والإيرادات الفعلية.

وجاء في البيان أيضا أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل إجماليها إلى 18 مليار دينار، بينما فاض بين المقدر والفعلي أكثر من 5 مليارات دينار.

وتفيد أرقام المصرف بأن الإيرادات النفطية ما زالت التمويل الأهم للترتيبات المالية لعام 2019 بنسبة 93 بالمائة من الإجمالي.

كما لايزال الإنفاق على بند المرتبات يشكل المقدار الأعلى من بين بنود الإنفاق، إذ بلغت نسبتها في الباب المذكور 55 بالمائة.

وقال المصرف المركزي إن مؤشر الاقتصاد الكلي أظهر تحسنا ملحوظا وارتفاعا في الناتج المحلي من 34 مليار دينار عام 2017 إلى 47 مليار عام 2018 إلى 49 مليارا متوقعا العام الجاري.

وأضاف البيان أن مستويات معدل التضخم تراجعت بنسبة 5.4% تحت الصفر من 28 بالمائة عام 2017 إلى مستويات سالبة منذ الربع الأخير عام 2018 وحتى الربع الثالث من 2019.

ولفت المصرف إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في السوق الموازية من أعلى مستوياته عام 2017 البالغ نحو 9.2 إلى نحو 4.04 دنانير للدولار.

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