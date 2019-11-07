انخفاض الدولار والعملات الأجنبية بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، مزيدا من ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال ختام التعاملات المسائية.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

-الدولار = 4.05 دينار/طرابلس

-الدولار = 4.04 دينار /بنغازي

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 4.01 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.14الجمهورية

-الدولار بشك المصدق =4.15التجارة والتنميه

-اليورو =4.42 دينار

-الباوند =5.14 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =70.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =140دينار ليبي

-100دينار ليبي =395جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =143 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 140=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.75 دينار للجرام.