المؤسسة الليبية للاستثمار تعقد اجتماعات عمل في البحرين

اجتمع وفد من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود، رئيس مجلس الإدارة، مع محافظ مصرف البحرين المركزي سعيد المعراج، في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث أوجه الدعم الفني والاستشاري، بين المؤسسة الليبية والبحرين.

وقام وفد المؤسسة بزيارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الموكل له خطة تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة، لأجل تطوير قدرات العاملين بالمؤسسة لمواكبة تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة.

وعقد الوفد اجتماعا مع المدير التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد الشيخ، لمتابعة سير تنفيذ الخطة التدريبية، إضافة إلى لقاء الوفد بالمتدربين الموفدين من المؤسسة للاطمئنان على مدى تفاعلهم مع الخطة.

كما تم عقد إجتماعاً فنيًا جمع كلاً من فريق المؤسسة ومستشارى شركة ديلويت نوقش فيه آليات العمل المطلوبة لإستحقاقات تنفيذ إستراتيجية المؤسسة.

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