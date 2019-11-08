اقتصاد

اتفاق لإعادة هونداي للعمل بكهرباء غرب طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت بلدية جنزور يوم أمس الخميس توصلها لاتفاق مع حكومة كوريا الجنوبية يقضي بعودة الفريق الفني لشركة هونداي للعمل في محطة الكهرباء غرب طرابلس الواقعة في نطاقها.

ووفقا لما ورد على الحساب الرسمي للبلدية فإن الاتفاق جاء نتيجة جهود المجلس البلدي وإدارة شركة الكهرباء بالإضافة إلى دور وزارة الحكم المحلي مع تقديم ضمانات لتحسين المستوى الأمني في نطاق منطقة جنزور.

وشدد بيان البلدية على أنها هيأت كل الظروف الملائمة لعودة الفريق الكوري ولفت في الوقت ذاته إلى أنها تسعى للاستفادة من خبرة الشركة في تأسيس مركز تدريبي للشباب وعزمها الاستفادة من تجربة كوريا في تدوير النفايات وإنشاء المدن الذكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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