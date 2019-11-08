اتفاق لإعادة هونداي للعمل بكهرباء غرب طرابلس

أعلنت بلدية جنزور يوم أمس الخميس توصلها لاتفاق مع حكومة كوريا الجنوبية يقضي بعودة الفريق الفني لشركة هونداي للعمل في محطة الكهرباء غرب طرابلس الواقعة في نطاقها.

ووفقا لما ورد على الحساب الرسمي للبلدية فإن الاتفاق جاء نتيجة جهود المجلس البلدي وإدارة شركة الكهرباء بالإضافة إلى دور وزارة الحكم المحلي مع تقديم ضمانات لتحسين المستوى الأمني في نطاق منطقة جنزور.

وشدد بيان البلدية على أنها هيأت كل الظروف الملائمة لعودة الفريق الكوري ولفت في الوقت ذاته إلى أنها تسعى للاستفادة من خبرة الشركة في تأسيس مركز تدريبي للشباب وعزمها الاستفادة من تجربة كوريا في تدوير النفايات وإنشاء المدن الذكية.

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