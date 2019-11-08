اسعار الاسماك من سوق باب البحر في طرابلس اليوم الجمعة

فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت “السوق القطاعي” في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الجمعة الموافق 8/11/2019:

اسعار الاسماك بالسوق الجملة

تريليا ممتاز 27 دينار

تريليا اولي15 إلى 20 دينار

تريليا ثانية70 دينار الصندوق

مرجان اولي 100 دينار الصندوق

مرجان ثانية 30و40 دينار الصندوق

مرجان ثالثة 25 دينار الصندوق

جمبري خشين75 و60 دينار

جمبري رقيق 10 دينار

بوري 10 دينار

ارزام 17 دينار

محراث

كلب بحر

كلامار 20 دينار

شلبا18 دينار

سيبيا

فروج 30 دينار

دوت 23 دينار

باقرو35 دينار

دندشي 35 دينار

ابوسيف 15 دينار

شكورفو 13 دينار

قرنيط غطس

كبريته 9 دينار

مكرونة6 دينار

قرنيط 22 دينار

قراقوز 18 دينار

كابوريا 7 دينار

قرنيط2 دينار

كالامار 25 دينار

سيبيا

شلبا

مالتسو 8 دينار

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