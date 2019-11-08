اسعار الاسماك من سوق باب البحر في طرابلس اليوم الجمعة

فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت “السوق القطاعي” في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الجمعة الموافق 8/11/2019:
اسعار الاسماك بالسوق الجملة
تريليا ممتاز 27 دينار
تريليا اولي15 إلى 20 دينار
تريليا ثانية70 دينار الصندوق
مرجان اولي 100 دينار الصندوق
مرجان ثانية 30و40 دينار الصندوق
مرجان ثالثة 25 دينار الصندوق
جمبري خشين75 و60 دينار
جمبري رقيق 10 دينار
بوري 10 دينار
ارزام 17 دينار
محراث
كلب بحر
كلامار 20 دينار
شلبا18 دينار
سيبيا
فروج 30 دينار
دوت 23 دينار
باقرو35 دينار
دندشي 35 دينار
ابوسيف 15 دينار
شكورفو 13 دينار
قرنيط غطس
كبريته 9 دينار
مكرونة6 دينار
قرنيط 22 دينار
قراقوز 18 دينار
كابوريا 7 دينار
قرنيط2 دينار
كالامار 25 دينار
سيبيا
شلبا
مالتسو 8 دينار
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