اقتصاد

“السهم” تعلن توقف خط “طرابلس -مطار مصراتة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة السهم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا اعتبارا من اليوم الجمعة مشيرة إلى تركيزها على المشروع الرئيس لديها وهو حافلة المدينة “حافلتي”.

وذكرت السهم أنها بدأت فعليا في تشغيل الخط الأول في المشروع كخط تسييري من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى والذي بدأ تسيير الحافلات فيه على مدار اليوم لتدريب السائقين وحساب زمن التقاطر بالإضافة إلى معرفة نوع العوائق وساعات الذروة والإشارة الى أماكن الازدحام.

يذكر أنه سيتم تدشين الخط لاستقبال الركاب وعليه ستطلق الشركة تطبيق “حافلتي” للهواتف النقالة لمساعدة الركاب بمعرفة الخطوط والمسارات وأرقام محطات التوقف وتتبع حركة الحافلات والدفع الإلكتروني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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