قراءة سريعة لآداء بيع المصارف التجارية في ليبيا لمبيعات النقد الأجنبي لعام 2019

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس كشفاً يوضح مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية في الفترة ما بين مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر اكتوبر 2019.

ومن خلال الكشف تبيّن ان مصرف الجمهورية حقق أعلى رقم في مبيعات العملة بالدولار بمختلف أشكالها ( اعتمادات, أرباب الأسر ، وحوالات) بمبلغ تجاوز 4 مليار دولار ، كما برز أيضاً تقدم كبير للمصرف الأسلامي الليبي في حجم المبيعات بالدولار ليكون ثاني أكبر المصارف الخاصة بعد مصرف الأمان الذي جاوزت مبيعاته 2,250 مليار دولار، وبذلك يحل المصرف الإسلامي ثانياً من حيث حجم المبيعات التي وصلت الى 770 مليون دولار بأشكالها المختلفة .

كما حل مصرف التجارة والتنمية في المرتبة ماقبل الأخيرة في حجم مبيعات العملة حيث حقق فقط 10 مليون دولار في الاعتمادات و 550 مليون دولار في مبيعات الصرف الأجنبي بأشكالها المختلفة ، وهي مرتبة لم يسبقه لها إلا مصرفي الأجماع العربي واليقين .

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