شركة الخليج ترفع إنتاج بعض آبار حقولها إلى نحو 4 آلاف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج في حقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط من 200 برميل في اليوم إلى 3801 برميل نفط يوميا.

وبحسب المؤسسة الوطنية عبر موقعها الرسمي، فإن الزيادة المستهدفة في شركة الخليج العربي شملت أيضا إحدى الآبار في حقل السرير إلى 772 برميل نفط يوميا بعد أن كان ينتج نحو 400 برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، أن زيادة الإنتاج في الحقل التابع لشركة الخليج العربي للنفط، جاءت بعد تنشيط البئر رقم واحد، وكان ضمن الآبار المستهدفة لزيادة الإنتاج بالشركة وضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

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