ترامب: لم أوافق حتى الآن على إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

فنّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن تكون إدارته قد وافقت على إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على واردات صينية.

حيث قال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض:

“إنهم يريدون تراجعاً عن الرسوم لكني لم أوافق على أي شيء”.

من جهته قال جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء تدريجي للرسوم التي تبادلت الدولتان فرضها، مضيفاً:

“قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

