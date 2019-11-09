ارتفاع إنتاج أحد آبار حقل النافورة إلى 3801 برميل في اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء عملية تنشيط للبئرY-01 بحقل النافورة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، ليرتفع إنتاجه من 200 برميل إلى 3801 برميل في اليوم.

وأوضحت المؤسسة الجمعة، بأن البئر هو من ضمن الآبار المستهدفة من الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لها، ويأتي أيضاً ضمن خطة المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج المستهدف القيام بها.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت منتصف أكتوبر المنصرم، أن إيرادات سبتمبر الماضي من النفط والغاز الطبيعي بلغت 1.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 223 مليون دولار عن إيرادات أغسطس المنصرم.

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