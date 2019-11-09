أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 9 نوفمبر 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 9 نوفمبر 2019، القيم الآتية من غرف الفايبر:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.04 دينار 4.03 دينار اليورو 4.43 دينار 4.35 دينار الجنية الاسترليني 5.15 دينار 5.07 دينار الليرة التركية 0.70 دينار 0.62 دينار الدينار التونسي 1.42 دينار 1.34 دينار الجنية المصري 0.22 دينار 0.212 دينار الدينار الاردني 5.67 دينار 5.59 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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