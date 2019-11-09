“راس لانوف” تبحث التعاون مع “التجاري العربي البريطاني”

بحث رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان بسيبسو أوجه التعاون مع إدارة المصرف التجاري العربي البريطاني، وذلك خلال اجتماع موسع عقد الخميس الماضي في لندن.

ونوقشت في الاجتماع إمكانية فتح حساب وإتمام الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات شركة رأس لانوف مع الشركات الأجنبية.

ومن جانبه، أشاد بسيبسو بالاتفاقية الجديدة بين الطرفين واصفا المفاوضات التي أُجريت مع إدارة المصرف بالجيدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذه الخطوة ستسهم في دفع مرتبات العاملين المغتربين وتسهيل إجراءات العمليات المالية للمتدربين بالخارج بالإضافة إلى إتمام عمليات الدفع الخاصة بالمشتريات وعقود المشاريع.

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