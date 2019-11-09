الوطنية للنفط تبدأ في تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج

أخبار ليبيا24

بدأت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في تنفيذ خطتها لزيادة القدرة الإنتاجية والرفع من معدلات إنتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023.

وشرعت المؤسسة الوطنية للنفط في خطوات زيادة القدرة الإنتاجية لشركات الخليج وسرت والواحة وأكاكوس والهروج ونفوسة وزلاف التابعة للمؤسسة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة تعزيز معدلات الإنتاج في حقل النافورة النفطي المستخدم من قبل شركة الخليج العربي للنفط،وذلك تنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة. وأوضحت، أن شركة الخليج العربي للنفط قامت بتنفيذ عملية تنشيط للبئر (واي-01) بحقل النافورة.

وأضافت، أن إنتاج البئر ارتفع إلى 200 برميل يوميًا بعد عملية التنشيط، حيث أصبح معدل الإنتاج الحالي لحقل النافورة 3801 برميل يوميًا أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم.

وكانت شركة الخليج العربي للنفط قد باشرت في تنفيذ مستهدفات زيادة القدرة الإنتاجية بالشركة، حيث أجرت عملية صيانة أول بئر ضمن هذا البرنامج، وتم وضع البئر (ج1-158) بحقل السرير النفطي على الإنتاج، وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة له.

ووصل معدل إنتاج البئر إلى 772 برميل نفط يومياً، حيث كانت إنتاجية البئر قبل الصيانة في حدود 400 برميل يومياً، أي بنسبة زيادة في الإنتاج تقدر بحوالي 93 بالمئة.

وكان رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد أكد أن “في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا تستطيع المؤسسة بسهولة زيادة ما بين 300 و400 ألف برميل يوميا، ما سيساهم بشكل كبير في رفع العائدات الوطنية”.

ودشنت شركة مليتة للنفط والغاز بئر إنتاجية جديدة أ-57 بحقل الوفاء التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، وقامت الشركة بربط البئر على الإنتاج بتاريخ اليوم الثلاثاء يوم 5 نوفمبر الجاري وبقدرة إنتاجية وصلت الى 15 مليون قدم مكعب في اليوم.

وسيساهم هذا البئر في زيادة الغاز للشبكة المحلية وتصدير الفائض ليساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ولازالت عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة، والتي المتوقع الانتهاء من عمليات الحفر فيه منتصف شهر ديسمبر القادم.

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