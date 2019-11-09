كم خصص الرئاسي لكل مواطن ليبي من أموال التنمية؟

أنفقت حكومة الوفاق على الباب الثالث من مصروفات بند التنمية 3.092 مليارات دينار طيلة الـ10 أشهر الماضية وفقا لبيانات المصرف المركزي، فيما أظهر تحليل للبيانات أعدّته 218 أن الحصة الفردية للمواطن بلغت حتى اكتوبر 1.38 دينار يوميا بالنظر إلى آخر إحصائية رسمية حول سكان ليبيا البالغ عددهم 7.450 ملايين نسمة.

ويرى متابعون أن نسبة الإنفاق المُعلنة تعتبر “هزيلة” بالمقارنة مع مصروفات حكومة الوفاق على إدارة الحرب الدائرة في طرابلس بين المجموعات المسلحة والجيش الوطني.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في أبريل الماضي تخصيص ملياري دينار لإدارة الحرب بينما كشف رئيس قسم السيولة النقدية رمزي الاغا في حديث سابق لـ218 أن المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج أنفق خلال الأشهر الأولى من الحرب 10 مليارات دينار تضمنت سداد ثمن الأسلحة وعلاج الجرحى وتوفير التموين لهم فضلا عن تأخر ليبيا في ملف إعادة الإعمار.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي عام 2016 فإن إعادة إعمار ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار على أن تصرف خلال 10 سنوات، الأمر الذي دفع بالعديد من المختصين في الاقتصاد إلى زيادة الإنفاق على التنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية