العامة للكهرباء تعلن دخول حقل الغاز الفارغ؛لمعالجة تسرب الغاز بحقل أبوالطفل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، الدخول بحقل غاز الفارغ لأول مرة والخروج بحقل غاز أبوالطفل؛ لمعالجة تسريب غاز به.

وأوضحت الشركة، حسب صفحتها الرسمية، أن شركة سرت أفادت بأنه يتم مراقبة سحب الغاز للكهرباء، وسيتم تعويض فاقد كمية أبو الطفل لمحطات شركة الكهرباء.

وأشارت إلى أن حقل الفارغ ينتج حاليا 145مليون قدم مكعب لتغذية محطة توليد السرير قريبا، موضحة أن المحطة تحتاج ما بين 120 و135 مليون قدم مكعب عند تشغيل الوحدات الثلاثة.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء ناقشت، الخميس، صيانة الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة كهرباء الخمس الغازية والثانية والثالثة الغازيتين بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

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