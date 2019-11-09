اخبار ليبيا الان اقتصاد

شركة السهم توقف خط طرابلس مصراته بسبب عمليات السطو‎

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت شركة السهم عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا بسبب الفوضى التي تعيشها ليبيا وغياب الأمن في معظم المناطق.

وأكدت الشركة عبر موقعها في الفيس بوك أنها بصدد البدء في تشغيل الخط الأول في مشروع حافلتي كخط تسييري من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى والذي بدأ تسيير الحافلات فيه على مدار اليوم لتدريب السائقين لمعرفة نوع العوائق وساعات الذروة والإشارة الى أماكن الازدحام.

وأكد مسؤول بالشركة ان إيقاف الشركة لخط طرابلس مطار مصراتة يأتي بسبب عمليات السطو المسلح والسرقة التي يتعرض لها الركاب على طريق طرابلس مصراتة من جهة القره بوللي وزليتن حيث يتعرض الركاب المتجهين نحو مطار مصراتة إلى عمليات سطو مكررة.

ومن المعلوم أن شركة السهم لنقل الركاب لم يمضي على بداية عملها اكثر من اسبوعين وكانت قد ابدت استعدادا لتسيير خط طرابلس مصراتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وأنتم ليش فاتحين خط طرابلس مصراتة .!!! يعني المصراتي منبتين روحهم في طرابلس علاش ..!!!
    تي هما اي حاجة تزيد على طرابلس يبكوا عليها بالدموع …. وأي حاجة تنقص في طرابلس يفرحوا بيها ويرفصوا عليها بالدربوكة والزكرة … لا حول الله …. تقول قارشين ملحتهم ..!!!! غير تدميرة مطار طرابلس العالمي – قاعدين مفتخرين بيها لليوم – يقولوا انهم سياد بالفساد والخراب عالمناطق – وتمشي. لمصراتة – حتى المصانع الدولة الي غادي مدايرنهم ملك ليهم – وما فيش حق لأي ليبي يمسك إدارة مصنع او مخازن …. ويوزعوا فالإدارات بالقَبَليَّة والجهل حتى الموظفين الليبيين مستعبدينهم غادي ،،رَآه … يخدموا وما يخلصوش فيهم بالخمسة ستة شهور والسنة والسنتين – سواء مصنع الحديد والصلب او غيره – والعاءدات من الانتاج في المصانع في الجيوب ..!!! سمعت ان البلاد فيها مصانع غسالات وأفران مطابخ وثلاجات ومبردات ومكيفات وتلفزيونات ودفيات وقالوا حتى سيارات – صنع وتركيب في ليبيا – لكن مافيش عليهم اي خبر …!!! كلها قطع لف .من غادي لغادي من المخازن للمحلات طول .. كان حنوا عالشعب الراقد على وذانه … يبعتولهم شوية مكرونة وطماطم حكة وحلوة قديمة قريب تنتهي صلاحيتهم فالجمعيات ….. !!!!! ومع ان كل الشعب الليبي ليهم الحق في الانتاج داخل الدولة … وبالأخص العاملين والموظفين في المصانع والمواطنين الليبيين كذلك ….
    وبالنسبة لمشروع الحافلات الجديد …
    فتحتوا خط طرابلس ترهونة – طرابلس الجبل الغربي – طرابلس الزاوية – طرابلس سبها – طرابلس غدامس – طرابلس زوارة – طرابلس العوينات – طرابلس زليتن – طرابلس درنة – طرابلس ودان – طرابلس نالوت – طرابلس القريات – طرابلس الخمس – طرابلس بني وليد ….
    لازم تاخذوا موقف وطبعا جماعة الامن العام مقصرين في حماية موسسات الدولة العامة لانه من واجبهم الوطني دون اي مساومات .

    رد