شركة السهم توقف خط طرابلس مصراته بسبب عمليات السطو‎

أعلنت شركة السهم عن توقف خط طرابلس مطار مصراتة مؤقتا بسبب الفوضى التي تعيشها ليبيا وغياب الأمن في معظم المناطق.

وأكدت الشركة عبر موقعها في الفيس بوك أنها بصدد البدء في تشغيل الخط الأول في مشروع حافلتي كخط تسييري من مجموع ستة خطوط سيتم تشغيلها كمرحلة أولى والذي بدأ تسيير الحافلات فيه على مدار اليوم لتدريب السائقين لمعرفة نوع العوائق وساعات الذروة والإشارة الى أماكن الازدحام.

وأكد مسؤول بالشركة ان إيقاف الشركة لخط طرابلس مطار مصراتة يأتي بسبب عمليات السطو المسلح والسرقة التي يتعرض لها الركاب على طريق طرابلس مصراتة من جهة القره بوللي وزليتن حيث يتعرض الركاب المتجهين نحو مطار مصراتة إلى عمليات سطو مكررة.

ومن المعلوم أن شركة السهم لنقل الركاب لم يمضي على بداية عملها اكثر من اسبوعين وكانت قد ابدت استعدادا لتسيير خط طرابلس مصراتة.

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