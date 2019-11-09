اقتصاد المؤقتة ترحب بعودة الشركات المصرية إلى ليبيا

اجتمع وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر بعدد من الشركات المصرية والغرفة التجارية الليبية والذي عقد بمقر الغرفة بالإسكندرية.

ورحب عصر خلال الاجتماع بعودة الشركات المصرية ذات الشراكة الليبية، مؤكدا تسهيل فتح فروع الشركات في ليبيا ، ومشددا على ضرورة التواصل بين الغرفة التجارية المصرية والليبية لتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجه عمل الشركات وضمان سير عملها داخل الأراضي الليبية.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، ونائب رئيس اتحاد الغرف صالح العبيدي، ورئيس غرفة التجارة بنغازي ، ومدير إدارة التجارة الخارجية التهامي الأعتر، ومدير معرض بنغازي الدولي عبدالله الورشفاني ،ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية .

من جهته أثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على الحضور معتبراً هذا الاجتماع من أهم اللقاءات التي تثير الاهتمام حيث أنها تترجم العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين الليبي والمصري والتأكيد على دعم الجانب المصري وتنمية تلك العلاقات لما يعود بالنفع والصالح العام للبلدين.

ودعا مدير مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لإقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا على أن يتم استضافته بمدينة الاسكندرية.

يشار إلى أن الغرفة التجارية المصرية تأسست عام 1932 ويبلغ عدد منتسبيها 260 ألف منتسب.

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