عصر يحضر اجتماع الشركات المصرية والغرفة التجارية الليبية بالإسكندرية

حضر وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، منير عصر، اجتماع الشركات المصرية، والغرفة التجارية الليبية الذي عقد أمس بمقر الغرفة بالإسكندرية، وذلك بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أحمد الوكيل .

وحسب المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد دعا الوكيل إلى إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار ليبيا، تستضيفه مدينة الإسكندرية.

بدوره رحب عصر بعودة الشركات المصرية ذات الشراكة الليبية، وتسهيل فتح فروع للشركات هناك، داعيا إلى ضرورة التواصل بين الغرفة التجارية المصرية والليبية، لتذليل كافة الصعاب والمشكلات التي قد تواجه عمل الشركات، وضمان سير عملها داخل الأراضي الليبية.

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