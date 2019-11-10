“الوطنية للنفط” تعلن عن قفزة في إيراداتها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتفاع إيرادات النفط والغاز في شهر أكتوبر من العام الجاري إلى 2.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 381 مليون دولار أي بنسبة 21% مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فإن المؤسسة نجحت في رفع إيرادات شهر أكتوبر، من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية