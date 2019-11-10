دبرز: قرار الرئاسي بمنع العملة المزيفة متأخر لكن في الاتجاه الصحيح

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، الأحد، إن القرار الصادر من المجلس الرئاسي بخصوص عدم تداول العملة المزورة خطوة متأخرة ولكنها في الاتجاه الصحيح.

وأضاف دبرز، في تصريح للرائد، أن طباعة العملة في روسيا هي جريمة اقتصادية كبرى لها آثار جانبية سيئة ومدمرة للاقتصاد الليبي الذي لن يتعافى منها بسهولة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي طالب، في بيان أصدره السبت، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار العملة الوطنية ومواجهة خطر طباعتها خارج الأطر القانونية.

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