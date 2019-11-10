الوطنية للنفط: ارتفاع إيرادات أكتوبر بنسبة 21% عن سبتمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،الأحد،

أن إيرادات أكتوبر الماضي بلغت نحو 2.2 مليارَيْ دولار بارتفاع قدره 381 مليون

دولار مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر الماضي.

وأضافة المؤسسة، عبر موقعها الرسمي،

علي لسان رئيسها مصطفى صنع الله، أن المؤسسة نجحت في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر

أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج.

وأكدت المؤسسة أن الإيرادات تتمثل في

عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية

والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وكانت المؤسسة الوطنية النفط أعلنت أن إيرادات

النفط حققت 2 مليارَيْ دولار في أغسطس الماضي مسجلة انخفاضا قدر بـ 117 مليون

دولار بنسبة 5% عن يوليو المنصرم.

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