الوطنية للنفط: حققنا ارتفاع قدره 381 مليون دولار في إيرادات شهر أكتوبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ إيرادات شهر أكتوبر لعام 2019 قد بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي أي بارتفاع قدره 381 مليون دولار أمريكي مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019.

واكدت المؤسسة أن الإيرادات تتمثل في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله:

“على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج، إنّ هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية”.

هذا وتتضمن إيرادات شهر أكتوبر 2019 عائدات مبيعات شحنات تم تصديرها في شهر سبتمبر وتحصيلها في شهر أكتوبر.

