ارتفاع إيرادات النفط والغاز في أكتوبر إلى 2.2 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ارتفاع إيرادات شهر أكتوبر الماضي حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 381 مليون دولار أمريكي، ما يعدل نسبته 21% مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد، أن إيراداتها تتمثل في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وأكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، أنه على الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاعا في إيرادات شهر أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج، حسب قوله.

واعتبر صنع الله، أن هذه الإيرادات حيوية بالنسبة للشعب الليبي، مؤكدا أن استمراراهم في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية، على حد تعبيره.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن إيرادات شهر أكتوبر تتضمن الماضي عائدات مبيعات شحنات جرى تصديرها في شهر سبتمبر وتحصيلها في شهر أكتوبر.

وجددت المؤسسة، حرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، منوهة إلى أنها دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018، ممّا يجعلها مثالا يقتدى به لكافّة المؤسسات الليبية الأخرى، وفق بيانها.

الجدير بالذكر أن إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2019 الجاري قد بلغت حتى الآن إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي.

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