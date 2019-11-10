الدولار واليورو يصعدان.. واستقرار لباقي العملات

عاد التداول في السوق السوداء للعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد في مدينتي طرابلس وزليتن بعد انتهاء العطلة الأسبوعية وذكرى المولد النبوي الشريف.

وصعد الدولار أمام الدينار بمقدار قرشين وتم بيعه عند الساعة الثالثة من مساء اليوم بـ4.040، أما اليورو فقد صعد هو الآخر أمام الدينار بمقدار قرش واحد وتم تداوله بـ4.420 دنانير.

بدوره صعد الذهب عيار 18 كسر دينارا واحدا وبيع الغرام في سوق المشير مساء اليوم بـ139 دينار.

أما العملات العربية والأجنبية الأخرى فقد ظلت مستقرة طيلة الساعات الماضية من اليوم الأحد وتم تداول الليرة التركية على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ70 قرشا.

وشملت حالة الاستقرار الدينار التونسي الذي بيع في الحدود الليبية التونسية 1.42 دينار كما حافظ الجنيه المصري على قيمته وظل مستقرا عند22 قرشا.

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