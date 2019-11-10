الحكومة المؤقتة تمنع استيراد السيراميك والرخام برا

أخبار ليبيا 24

قررت الحكومة الليبية الموقتة، منع استيراد السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية لليبيا، مع السماح بإدخالها عبر المنافذ البحرية فقط، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الحكومة في قرارها الذي نشرته أمس السبت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن هذا القرار صدر نظرا لمقتضيات العامة، مطالبة الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.

وذكر نص القرار، أن هذا الإجراء يعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من ديسمبر القادم، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وتعد ليبيا أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن صادرات السيراميك للسوق الليبية بلغت 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24