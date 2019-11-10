الكهرباء: الاعتداءات تسبب في قطع التيار الكهربائي بالساعدية ومناطق بسوق الجمعة

أرجعت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الساعدية إلى قطع الأسلاك الكهربائية على الخط الخرساني 30 الساعدية.

وأكدت الشركة، على صفحتها الرسمية، السبت، العثور على جثة شخص متوفي أسمر البشرة يرجح أنه أفريقي توفي، وهو يحاول سرقة الأسلاك الكهربائية.

وفي سياق متصل أوضحت الشركة أن أحد المواطنين اعتدى على مكونات الشبكة بإجراء أعمال حفر أدت إلى إصابة الكابل الواصل بين منطقتي أولاد الحاج وعرادة ما تسسب بانقطاع الكهرباء على المنطقة، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل على إرجاع التيار الكهربائي للمنطقتين.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء حصرت مطلع نوفمبر الحالي كمية الأسلاك المسروقة بدائرة زليتن شبكة الضغط العالي لتبلغ (22600) متراً وبشبكة التوزيع (ضغط منخفض) وبلغت (7800) متراً.

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