المحادثات التجارية بين أمريكا والصين تمضي قدماً لكن ببطء!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح قبيل توجهه إلى ولاية ألاباما، أن محادثات التجارة مع الصين تمضي قدماً ولكن ببطء.

حيث ذكر ترامب، أن الصين ترغب بهذه المباحثات، أكثر مما يرغب هو بها قائلاً:

“الكثير من التقارير غير صحيحة حول التعريفات الجمركية، الصين ترغب في عقد صفقة، ولكن يجب أن تكون الصفقة صحيحة”.

وعند تحدثه عن إجراءات المساءلة، قال ترامب:

“يجب أن تكون الجلسات علنية، البيت الأبيض سينشر نسخة من اتصال آخر مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، جرى في إبريل”.

وأشار ترامب، بأنه سيشارك اليوم الاثنين في مسيرة بمدينة نيويورك بمناسبة يوم المحاربين القدامى.

