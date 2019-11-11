الوطنية للنفط: ارتفاع إيرادات أكتوبر إلى حوالي 2.2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ارتفاع إيرادات شهر أكتوبر إلى حوالي مليارين ومئتي مليون دولار، أي بزيادة قيمتها ثلاثمئة وواحد وثمانون مليون دولار، بنسبة إحدى وعشرين في المئة، مقارنة بإيرادات سبتمبر الماضي.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات النفط الخام، والسوائل الهيدروكربونية، والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

هذا وأرجع رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، هذا الارتفاع إلى زيادة المبيعات، والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج، موضحا أن الاستمرار في توفير النفط سيسهم في استقرار السوق الدولية.

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