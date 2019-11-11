حتى تنطلق الدراسة .. عقيلة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لبحث تنفيذ قانون زيادة رواتب المعلمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز إصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قراراً يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة وذلك بشأن التحاور مع النقابة العامة للمعلمين بليبيا لإيجاد آلية وللوصول لحل مرضي بشأن تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018.م الخاص بزيادة رواتب المعلمين، حتى يتم انطلاق العام الدراسي الجديد وذهاب الطلاب لمدارسهم في كافة ربوع بالبلاد .

وأوضح بيان لوزارة التعليم اليوم الإثنين أن القرار – الذي صدر بتاريخ أمس الأحد – تضمن تُشكل لجنة تتكون من كل من عضو مجلس النواب طلال ميهوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة اللواء عون إبراهيم، ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز ، ووكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أمراجع غيث.

وستتولى هذه اللجنة بحسب البيان مهام اللقاء بممثلي النقابات على مستوى ليبيا والوصول إلى حل حول المطالب المتعلقة بتنفيذ القانون، إضافة إلى إيجاد نتائج مرضية للمضي قدماً نحو انطلاق الدراسة بشكل فعلي في كافة المدارس.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي إلحاقاً لما تم التباحث لأجله في الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور شخصيات مسؤولة بالبلاد والذي استضافته وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة آخر أكتوبر الماضي.

وبحث الحضور خلال الاجتماع السابق عدة ملفات على صعيد عمل الحكومة المؤقتة، ومصرف ليبيا المركزي، وقوات الجيش، مؤكدين على ضرورة التنسيق والدعم على كافة الأصعدة في عملية مكافحة الإرهاب والظواهر السلبية وحل أبرز المختنقات والمشاكل المتعلقة بعدة مواضيع خدمية.

كما ناقش الحضور عدة ملفات هامة كان أبرزها دعم قوات الجيش في حربها ضد الإرهاب على كامل التراب الليبي .

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