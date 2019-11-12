اقتصاد

“شمال أفريقيا” يُعلن توفر السيولة بفرع غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة فرع مصرف شمال أفريقيا لكافة عملائها في مدينة غريان أن السيولة النقدية متوفرة حتى يوم الخميس المقبل بفرع منطقة سوق الجمعة مع إمكانية السحب بسقف 10 آلاف دينار للفرد.

وشددت إدارة المصرف على ضرورة إحضار العميل لمستندات إثبات الهوية قبل السحب، مشيرة إلى أن السيولة متوفرة بشكل كافٍ.

وكانت إدارة الفرع قد أعلنت في مطلع نوفمبر الجاري أن السيولة متوفرة في الفرع ذاته مع إمكانية السحب دون قيد.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا انفراجة في أزمة السيولة النقدية بفعل إيداعات المواطنين والتجار الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية مع استمرار تنفيذ مخصصات أرباب الأسر، الأمر الذي وفر السيولة النقدية في القطاع المصرفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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