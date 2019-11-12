“شمال أفريقيا” يُعلن توفر السيولة بفرع غريان

أعلنت إدارة فرع مصرف شمال أفريقيا لكافة عملائها في مدينة غريان أن السيولة النقدية متوفرة حتى يوم الخميس المقبل بفرع منطقة سوق الجمعة مع إمكانية السحب بسقف 10 آلاف دينار للفرد.

وشددت إدارة المصرف على ضرورة إحضار العميل لمستندات إثبات الهوية قبل السحب، مشيرة إلى أن السيولة متوفرة بشكل كافٍ.

وكانت إدارة الفرع قد أعلنت في مطلع نوفمبر الجاري أن السيولة متوفرة في الفرع ذاته مع إمكانية السحب دون قيد.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا انفراجة في أزمة السيولة النقدية بفعل إيداعات المواطنين والتجار الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية مع استمرار تنفيذ مخصصات أرباب الأسر، الأمر الذي وفر السيولة النقدية في القطاع المصرفي.

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